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3/18の強弱材料

2021年3月18日 08:06

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記事提供元：フィスコ


*08:06JST 3/18
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（33015.37、+189.42）
・ナスダック総合指数は上昇（13525.20、+53.64）
・シカゴ日経225先物は上昇（29815、大阪比+95）
・SOX指数は上昇（3107.92、+37.60）
・VIX指数は低下（19.23、-0.56）
・日銀のETF購入
・首都圏緊急事態宣言の解除
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（29914.33、-6.76）
・1ドル108円80-90銭
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（64.63、-0.23）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・日銀金融政策決定会合（19日まで）
・対外対内証券売買契約（先週）
・首都圏マンション販売（2月）
・i-plugが新規上場
・東芝が臨時株主総会
・ユーロ圏貿易収支（1月）
・米失業保険新規申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）《ST》

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