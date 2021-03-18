

*08:06JST 3/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33015.37、+189.42）

・ナスダック総合指数は上昇（13525.20、+53.64）

・シカゴ日経225先物は上昇（29815、大阪比+95）

・SOX指数は上昇（3107.92、+37.60）

・VIX指数は低下（19.23、-0.56）

・日銀のETF購入

・首都圏緊急事態宣言の解除

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（29914.33、-6.76）

・1ドル108円80-90銭

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（64.63、-0.23）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・日銀金融政策決定会合（19日まで）

・対外対内証券売買契約（先週）

・首都圏マンション販売（2月）

・i-plugが新規上場

・東芝が臨時株主総会

・ユーロ圏貿易収支（1月）

・米失業保険新規申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）《ST》