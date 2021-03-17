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【M&A速報：2021/03/17（1）】日本ペイントHD、マレーシアの塗料周辺製品メーカーを買収

2021年3月17日 12:25

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記事提供元：フィスコ


*12:25JST 【M&A速報：2021/03/17（1）】日本ペイントHD、マレーシアの塗料周辺製品メーカーを買収
■日本ペイントHD<4612>、マレーシアの塗料周辺製品メーカーVital Technical社を買収　75％の株式取得

■SBIホールディングス<8473>、シンガポールのサプライチェーンファイナンスフィンテック企業RootAnt社に出資

■ファミリーマート、伊藤忠商事<8001>、JA全農、農林中金の4社、資本業務提携

■マイクロバイオームサイエンスを活用した創薬・医療事業推進のメタジェンセラピューティクス、資金調達を実施

■インフィニティ・ベンチャーズ設立のシード特化ファンド「LAUNCHPAD FUND」、社内情報SaaS運営のJunify Corporationに出資

■伊藤忠商事<8001>、台湾における宅配便事業大手の台湾宅配通に追加出資　出資比率19％に

■製薬・医薬企業集団のSino Biopharmaceutical、LTTバイオファーマへのTOBが成立

■スペインの電力大手Iberdrola社グループ、コスモエコパワーと日立造船<7004>の合弁会社である青森西北沖洋上風力合同会社に出資

■コスモ石油マーケティング、子会社の総合エネルギーに同じく子会社であるコスモ石油販売の環境・エネルギー本部事業を統合

■タカギセイコー<4242>、精密プラスチック射出成形金型設計・製造子会社の中井製作所の全株式を黒田化学に譲渡

■揚工舎<6576>、福祉用具レンタル販売のケア・フレンドを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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