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*12:25JST 【M&A速報：2021/03/17（1）】日本ペイントHD、マレーシアの塗料周辺製品メーカーを買収
■日本ペイントHD<4612>、マレーシアの塗料周辺製品メーカーVital Technical社を買収 75％の株式取得
■SBIホールディングス<8473>、シンガポールのサプライチェーンファイナンスフィンテック企業RootAnt社に出資
■ファミリーマート、伊藤忠商事<8001>、JA全農、農林中金の4社、資本業務提携
■マイクロバイオームサイエンスを活用した創薬・医療事業推進のメタジェンセラピューティクス、資金調達を実施
■インフィニティ・ベンチャーズ設立のシード特化ファンド「LAUNCHPAD FUND」、社内情報SaaS運営のJunify Corporationに出資
■伊藤忠商事<8001>、台湾における宅配便事業大手の台湾宅配通に追加出資 出資比率19％に
■製薬・医薬企業集団のSino Biopharmaceutical、LTTバイオファーマへのTOBが成立
■スペインの電力大手Iberdrola社グループ、コスモエコパワーと日立造船<7004>の合弁会社である青森西北沖洋上風力合同会社に出資
■コスモ石油マーケティング、子会社の総合エネルギーに同じく子会社であるコスモ石油販売の環境・エネルギー本部事業を統合
■タカギセイコー<4242>、精密プラスチック射出成形金型設計・製造子会社の中井製作所の全株式を黒田化学に譲渡
■揚工舎<6576>、福祉用具レンタル販売のケア・フレンドを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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