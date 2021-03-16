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日本郵船に順張りのコール買いが目立つ（16日10:00時点のeワラント取引動向）

2021年3月16日 10:37

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記事提供元：フィスコ


*10:37JST 日本郵船に順張りのコール買いが目立つ（16日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ日本郵船<9101>コール119回 5月 3,700円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ楽天<4755>コール307回 5月 1,450円を逆張り、楽天プット186回 4月 1,050円を順張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはビットコイン2021年4月 プラス5倍トラッカー1回 4月 15,000米ドル、任天堂<7974>コール413回 4月 60,000円、ソニー<6758>コール379回 4月 10,500円、エヌビディアコール105回 4月 700米ドル、ビットコイン2021年4月 マイナス3倍トラッカー1回 4月 60,000米ドルなどが見られる。

上昇率上位は村田製作所<6981>コール195回 4月 13,500円（+50.0%）、楽天プット186回 4月 1,050円（+50.0%）、任天堂コール417回 4月 80,000円（+50.0%）、任天堂コール416回 4月 75,000円（+46.2%）、任天堂コール415回 4月 70,000円（+40.0%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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