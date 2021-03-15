松屋R&D　業績および配当予想を上方修正／新興市場スナップショット



*13:29JST <7317> 松屋R&D 5560 +50

一時急伸。21年3月期の営業利益を従来予想の6.63億円から8.38億円（前期実績4.07億円）に上方修正している。厚生労働省から受注したアイソレーションガウンの寄与分のほか、体制強化のためのコストを織り込んだ結果、過去最高益となる見込み。期末配当は従来予想の10.00円から20.00円（前期末実績は無配）に増額修正した。年間配当は同額。業績好調を勘案し、特別配当として10.00円を加えた。株価は一時大きく上昇したものの、その後はやや利益確定売りに押されている。《YN》