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*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～M−エネチェンジ、sMedioなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4384> ラクスル 862400 138500 522.67% 14.78%
<4875> メディシノバ 755300 125500 501.83% -18.8%
<2512> NF外債ヘッジ有 333510 74152 349.77% 0.1%
<7196> Casa 474500 111940 323.89% -7.29%
<7014> 名村造 4388500 1137900 285.67% 6.34%
<3183> ウインパートナ 617000 163860 276.54% -0.75%
<4321> ケネディクス 555100 152140 264.86% 0%
<3778> さくら 568300 189380 200.08% 4.85%
<2516> 東証マザーズETF 1975230 660188 199.19% 2.63%
<3926> オープンドア 611300 210880 189.88% -10.51%
<7095> MacbeeP 129900 48640 167.06% -3.45%
<3921> ネオジャパン 309600 117700 163.04% -8.03%
<6539> MS-Japan 154200 62420 147.04% 6.82%
<3815> メディ工房 2102000 880080 138.84% -1.49%
<6535> アイモバイル 913900 401660 127.53% -4.61%
<8068> 菱洋エレク 392400 174460 124.92% -3.93%
<4998> フマキラー 101000 45900 120.04% 2.03%
<9052> 山陽電 175900 80680 118.02% -0.54%
<2664> カワチ薬品 740600 355180 108.51% -2.56%
<4169>* M−エネチェンジ 201000 97140 106.92% 13.06%
<2753> あみやき 83700 40960 104.35% 0%
<9990> サックスバーH 236400 122880 92.38% -1.56%
<3913>* sMedio 5020000 2644240 89.85% 3.42%
<7707> PSS 808300 426100 89.7% 3.91%
<9632> スバル興 7000 3720 88.17% -1.86%
<7726>* 黒田精 53400 29840 78.95% 4.46%
<2531> 宝HD 886500 507580 74.65% -3.32%
<3284> フージャース 226400 138760 63.16% 0.73%
<6659> メディアGL 875900 553920 58.13% 3.91%
<2511> NF外債ヘッジ無 241840 153038 58.03% 0.2%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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