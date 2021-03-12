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出来高変化率ランキング（10時台）～M−エネチェンジ、sMedioなどがランクイン

2021年3月12日 10:51

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記事提供元：フィスコ


*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～M−エネチェンジ、sMedioなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月12日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4384> ラクスル　　　　　 862400 　138500　 522.67% 14.78%
<4875> メディシノバ　　　　755300 　125500　 501.83% -18.8%
<2512> NF外債ヘッジ有　　333510 　74152　 349.77% 0.1%
<7196> Casa　　　　　　474500 　111940　 323.89% -7.29%
<7014> 名村造　　　　　　　4388500 　1137900　 285.67% 6.34%
<3183> ウインパートナ　　　617000 　163860　 276.54% -0.75%
<4321> ケネディクス　　　　555100 　152140　 264.86% 0%
<3778> さくら　　　　　　　568300 　189380　 200.08% 4.85%
<2516> 東証マザーズETF　1975230 　660188　 199.19% 2.63%
<3926> オープンドア　　　　611300 　210880　 189.88% -10.51%
<7095> MacbeeP　　　129900 　48640　 167.06% -3.45%
<3921> ネオジャパン　　　　309600 　117700　 163.04% -8.03%
<6539> MS-Japan　　154200 　62420　 147.04% 6.82%
<3815> メディ工房　　　　　2102000 　880080　 138.84% -1.49%
<6535> アイモバイル　　　　913900 　401660　 127.53% -4.61%
<8068> 菱洋エレク　　　　　392400 　174460　 124.92% -3.93%
<4998> フマキラー　　　　　101000 　45900　 120.04% 2.03%
<9052> 山陽電　　　　　　　175900 　80680　 118.02% -0.54%
<2664> カワチ薬品　　　　　740600 　355180　 108.51% -2.56%
<4169>* M−エネチェンジ　　201000 　97140　 106.92% 13.06%
<2753> あみやき　　　　　　83700 　40960　 104.35% 0%
<9990> サックスバーH　　　236400 　122880　 92.38% -1.56%
<3913>* sMedio　　　　5020000 　2644240　 89.85% 3.42%
<7707> PSS　　　　　　　808300 　426100　 89.7% 3.91%
<9632> スバル興　　　　　　7000 　3720　 88.17% -1.86%
<7726>* 黒田精　　　　　　　53400 　29840　 78.95% 4.46%
<2531> 宝HD　　　　　　　886500 　507580　 74.65% -3.32%
<3284> フージャース　　　　226400 　138760　 63.16% 0.73%
<6659> メディアGL　　　　875900 　553920　 58.13% 3.91%
<2511> NF外債ヘッジ無　　241840 　153038　 58.03% 0.2%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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