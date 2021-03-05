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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、中全国人民代表大会開幕など

2021年3月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、中全国人民代表大会開幕など
＜国内＞


コール市場残高(2月、日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・製造業受注(1月)　1.0％　-1.9％
21:00　ブ・鉱工業生産(1月)　0.3％　0.9％
22:30　加・貿易収支(1月)　　-16.7億加ドル
22:30　米・貿易収支(1月)　-671億ドル　-666億ドル
22:30　米・非農業部門雇用者数(2月)　14.3万人　4.9万人
22:30　米・失業率(2月)　6.4％　6.3％
22:30　米・平均時給(2月)　5.3％　5.4％
29:00　米・消費者信用残高(1月)　135.00億ドル　97.34億ドル


中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)開幕


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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