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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、中全国人民代表大会開幕など
＜国内＞
コール市場残高(2月、日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・製造業受注(1月) 1.0％ -1.9％
21:00 ブ・鉱工業生産(1月) 0.3％ 0.9％
22:30 加・貿易収支(1月) -16.7億加ドル
22:30 米・貿易収支(1月) -671億ドル -666億ドル
22:30 米・非農業部門雇用者数(2月) 14.3万人 4.9万人
22:30 米・失業率(2月) 6.4％ 6.3％
22:30 米・平均時給(2月) 5.3％ 5.4％
29:00 米・消費者信用残高(1月) 135.00億ドル 97.34億ドル
中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)開幕
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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