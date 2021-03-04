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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者態度指数、ユーロ圏失業率、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 消費者態度指数(2月) 30.1 29.6
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(1月) 65.00億豪ドル 67.85億豪ドル
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(1月) 8.3％ 8.3％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(1月) 2.0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 73万件
22:30 米・非農業部門労働生産性(10-12月) -4.8％ -4.8％
24:00 米・製造業受注(1月) 1.0％ 1.1％
韓・GDP(10-12月)
「OPECプラス」閣僚級会合
中・人民政治協商会議開幕
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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