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NY金：小幅反発で1733.60ドル、米長期金利は上げ渋り

2021年3月3日 07:33

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記事提供元：フィスコ


*07:33JST NY金：小幅反発で1733.60ドル、米長期金利は上げ渋り
NY金先物4月限は小幅反発（COMEX金4月限終値：1733.60　↑10.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比+10.60ドルの1オンス＝1733.60ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1704.60ドル−1737.20ドル。アジア市場で1704.60ドルまで売られたが、米長期金利の上げ渋りを意識して反転し、ニューヨーク市場で1737.20ドルまで買われた。その後は利食い売りが観測されており、時間外取引では、やや上げ渋っている。《FA》

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