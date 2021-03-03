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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など

2021年3月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(2月)　　45.8
09:30　総合PMI(2月)　　47.6
10:30　片岡日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見


世界最大級のエネルギー展示会「スマートエネルギーWeek」が開催(5日まで)


＜海外＞
09:30　豪・GDP(10-12月)　-1.9％　-3.8％
10:45　中・財新サービス業PMI(2月)　52.0　52.0
10:45　中・財新総合PMI(2月)　　52.2
10:45　中・財新サービス業PMI(2月)　52.0　52.0
14:00　印・サービス業PMI(2月)　　52.8
14:00　印・総合PMI(2月)　　55.8
16:00　トルコ・消費者物価指数(2月)　15.43％　14.97％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　44.7　44.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　48.1　48.1
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月)　　-1.1％
21:00　ブ・GDP(10-12月)　-1.5％　-3.9％
22:00　ブ・サービス業PMI(2月)　　47.0
22:00　ブ・総合PMI(2月)　　48.9
22:15　米・ADP全米雇用報告(2月)　18.3万人　17.4万人
24:00　米・ISM非製造業景況指数(2月)　58.7　58.7


米・フィラデルフィア連銀総裁が討論会参加

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)

英・財務相が予算案公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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