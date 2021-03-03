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*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(2月) 45.8
09:30 総合PMI(2月) 47.6
10:30 片岡日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
世界最大級のエネルギー展示会「スマートエネルギーWeek」が開催(5日まで)
＜海外＞
09:30 豪・GDP(10-12月) -1.9％ -3.8％
10:45 中・財新サービス業PMI(2月) 52.0 52.0
10:45 中・財新総合PMI(2月) 52.2
10:45 中・財新サービス業PMI(2月) 52.0 52.0
14:00 印・サービス業PMI(2月) 52.8
14:00 印・総合PMI(2月) 55.8
16:00 トルコ・消費者物価指数(2月) 15.43％ 14.97％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 44.7 44.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 48.1 48.1
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) -1.1％
21:00 ブ・GDP(10-12月) -1.5％ -3.9％
22:00 ブ・サービス業PMI(2月) 47.0
22:00 ブ・総合PMI(2月) 48.9
22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 18.3万人 17.4万人
24:00 米・ISM非製造業景況指数(2月) 58.7 58.7
米・フィラデルフィア連銀総裁が討論会参加
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
英・財務相が予算案公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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