ベクター　大幅に続落、信用取引に関する規制措置を売り材料視、利益確定売りも／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:32JST <2656> ベクター 476 -75
大幅に続落。東証が26日から信用取引に関する規制措置を強化し、売り材料視されている。新規の売付及び買付に係る委託保証金率が50％以上（うち現金20％以上）となった。日証金も貸借担保金率を50％（うち現金20％以上）とする増担保金徴収措置を実施している。ベクター株は前日に昨年来高値（846円）を記録しており、買い一服感からの利益確定売りも出ているようだ。《FA》
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