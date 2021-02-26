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今日の注目スケジュール：小売売上高、米個人所得、米ミシガン大学消費者マインド指数など

2021年2月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、米個人所得、米ミシガン大学消費者マインド指数など
<国内>
08:30　東京CPI(2月)　-0.4％　-0.5％
08:50　小売売上高(1月)　-1.4％　-0.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(1月)　-7.9％　-3.4％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　鉱工業生産指数(1月)　4.0％　-1.0％
14:00　建設工事受注(1月)　　-1.3％
14:00　住宅着工件数(1月)　-1.9％　-9.0％
17:00　長期国債買い入れの月間予定(3月、日本銀行)


colyが東証マザーズに新規上場(公開価格:4130円)

室町ケミカルが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:820円)


<海外>
06:45　NZ・貿易収支(1月)　-6.30億NZドル　0.17億NZドル
15:45　スイス・GDP(10-12月)　　-1.6％
19:30　印・財政赤字(1月)　　8296.2億ルピー
21:00　印・GDP速報値(10-12月)　0.7％　-7.5％
21:00　印・年間GDP予想(2021年)　-7.0％　4.0％
21:00　印・インフラ産業8業種(1月)　　-1.3％
21:00　ブ・全国失業率(12月)　13.9％　14.1％
21:00　南ア・貿易収支(1月)　　320億ランド
21:30　ブ・純債務対GDP比(1月)　62.9％　63.0％
21:30　ブ・基礎的財政収支(1月)　496億レアル　-518億レアル
22:30　米・個人所得(1月)　9.4％　0.6％
22:30　米・個人消費支出(1月)　0.5％　-0.2％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月)　1.4％　1.5％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月)　61.0　63.8
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(2月)　76.2　76.2


G20財務相・中央銀行総裁会議(27日まで)

決算発表 BASF


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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