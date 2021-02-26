

*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、米個人所得、米ミシガン大学消費者マインド指数など

<国内>

08:30 東京CPI(2月) -0.4％ -0.5％

08:50 小売売上高(1月) -1.4％ -0.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(1月) -7.9％ -3.4％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

08:50 鉱工業生産指数(1月) 4.0％ -1.0％

14:00 建設工事受注(1月) -1.3％

14:00 住宅着工件数(1月) -1.9％ -9.0％

17:00 長期国債買い入れの月間予定(3月、日本銀行)



colyが東証マザーズに新規上場(公開価格:4130円)

室町ケミカルが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:820円)



<海外>

06:45 NZ・貿易収支(1月) -6.30億NZドル 0.17億NZドル

15:45 スイス・GDP(10-12月) -1.6％

19:30 印・財政赤字(1月) 8296.2億ルピー

21:00 印・GDP速報値(10-12月) 0.7％ -7.5％

21:00 印・年間GDP予想(2021年) -7.0％ 4.0％

21:00 印・インフラ産業8業種(1月) -1.3％

21:00 ブ・全国失業率(12月) 13.9％ 14.1％

21:00 南ア・貿易収支(1月) 320億ランド

21:30 ブ・純債務対GDP比(1月) 62.9％ 63.0％

21:30 ブ・基礎的財政収支(1月) 496億レアル -518億レアル

22:30 米・個人所得(1月) 9.4％ 0.6％

22:30 米・個人消費支出(1月) 0.5％ -0.2％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(1月) 1.4％ 1.5％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(2月) 61.0 63.8

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(2月) 76.2 76.2



G20財務相・中央銀行総裁会議(27日まで)

決算発表 BASF



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》