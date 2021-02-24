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2/24の強弱材料

2021年2月24日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 2/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（30156.03、+138.11）
・NYダウは上昇（31537.35、+15.66）
・VIX指数は低下（23.11、-0.34）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13465.20、-67.85）
・シカゴ日経225先物は下落（29995、大阪比-175）
・SOX指数は下落（3083.88、-18.13）
・1ドル105円20-30銭
・米原油先物は下落（61.67、-0.03）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・日銀営業毎旬報告（2月20日現在）
・食品スーパー売上高（1月）
・香港GDP（10-12月）
・米新築住宅販売件数（1月）
・パウエル米FRB議長が半年に1度の議会証言(下院金融委員会)
・米エヌビディアなど決算発表《ST》

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