

*08:17JST 2/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30156.03、+138.11）

・NYダウは上昇（31537.35、+15.66）

・VIX指数は低下（23.11、-0.34）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13465.20、-67.85）

・シカゴ日経225先物は下落（29995、大阪比-175）

・SOX指数は下落（3083.88、-18.13）

・1ドル105円20-30銭

・米原油先物は下落（61.67、-0.03）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・日銀営業毎旬報告（2月20日現在）

・食品スーパー売上高（1月）

・香港GDP（10-12月）

・米新築住宅販売件数（1月）

・パウエル米FRB議長が半年に1度の議会証言(下院金融委員会)

・米エヌビディアなど決算発表《ST》