シーバイクロエの新作、フリンジ揺れるバケットバッグ&カラフルなサマートート

シーバイクロエ(See By Chloé)から、新作バケットバッグ「ロビー(ROBY)」とトートバッグ「セシリア(CECILYA)」の新作が2021年4月下旬より発売予定。

■ボリューミーなフリンジがあしらわれた「ロビー」

新作の「ロビー」は、オーガニックコットンを使用したサステナブルなバケットバッグ。マダガスカルにてハンドメイドされたマクラメ編みと、楽し気に揺れるボリューミーなフリンジ、さりげなく煌めくシーバイクロエのシグネチャーメダルが魅力だ。日常のカジュアルなスタイルからリゾートまで、夏の様々なシーンに寄り添う。

■ハンドメイドのカラフルなサマートート「セシリア」

「セシリア」シリーズの新作には、カラフルな「セシリア サステナブル トート」がラインナップ。素材には、シーバイクロエで過去に使用したテキスタイルやレザーを採用し、エンボスデザインのロゴハンドルを合わせて、手作業で仕上げた。華やかな色合いで、容量も十分あるサマートートは、レジャーにもタウンにも活躍してくれそう。

【詳細】

シーバイクロエ 新作バッグ

発売予定日：2021年4月下旬

アイテム：

・ロビー バケットバッグ(H27×W20×D13) 52,000円＋税

・セシリア サステナブル トート(H26×W40×D14) 47,000円＋税

【問い合わせ先】

クロエ カスタマーリレーションズ

TEL：03-4335-1750