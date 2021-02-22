シーバイクロエの新作、フリンジ揺れるバケットバッグ&カラフルなサマートート

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記事提供元：ファッションプレス
シーバイクロエ(See By Chloé)から、新作バケットバッグ「ロビー(ROBY)」とトートバッグ「セシリア(CECILYA)」の新作が2021年4月下旬より発売予定。
■ボリューミーなフリンジがあしらわれた「ロビー」
新作の「ロビー」は、オーガニックコットンを使用したサステナブルなバケットバッグ。マダガスカルにてハンドメイドされたマクラメ編みと、楽し気に揺れるボリューミーなフリンジ、さりげなく煌めくシーバイクロエのシグネチャーメダルが魅力だ。日常のカジュアルなスタイルからリゾートまで、夏の様々なシーンに寄り添う。
■ハンドメイドのカラフルなサマートート「セシリア」
「セシリア」シリーズの新作には、カラフルな「セシリア サステナブル トート」がラインナップ。素材には、シーバイクロエで過去に使用したテキスタイルやレザーを採用し、エンボスデザインのロゴハンドルを合わせて、手作業で仕上げた。華やかな色合いで、容量も十分あるサマートートは、レジャーにもタウンにも活躍してくれそう。
【詳細】
シーバイクロエ 新作バッグ
発売予定日：2021年4月下旬
アイテム：
・ロビー バケットバッグ(H27×W20×D13) 52,000円＋税
・セシリア サステナブル トート(H26×W40×D14) 47,000円＋税
【問い合わせ先】
クロエ カスタマーリレーションズ
TEL：03-4335-1750
関連キーワードシーバイクロエ(See By Chloé)
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