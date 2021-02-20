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ポール & ジョー「バーバパパ」iPhoneケース、上品なクリザンテームの花柄

2021年2月20日 16:40

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記事提供元：ファッションプレス

　ポール & ジョー(PAUL & JOE)は、フランスの人気絵本「バーバパパ」とコラボレーションした「iPhone 12 mini」「iPhone 12 Pro」用スマートフォンケースを発売。全国のauショップ、エディト トロワ・シス・サンク(ÉDITO 365)、ボンフェット(Bonnes Fêtes)などにて展開される。

　2020年10月にはステーショナリーラインのポール & ジョー ラ・パペトリーともコラボレーションした「バーバパパ」が、今回はスマートフォンケースに。ポール & ジョーのアイコニックな西洋菊モチーフ「クリザンテーム」をまとったiPhoneケースが登場する。

　淡く柔らかな色味のピンクに彩られたiPhoneケースの背面に、優しい表情の「バーバパパ」と「クリザンテーム」をオン。上品な雰囲気に仕上げている。

【詳細】
ポール & ジョー×バーバパパ スマートフォンケース
取り扱い店舗：全国のauショップ、エディト トロワ・シス・サンク、ボンフェット、au オンラインショップ、オンライン・マークス
・iPhone 12 mini用 背面ケース 3,800円＋税
・iPhone 12 Pro用 背面ケース 3,800円＋税

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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