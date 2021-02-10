

*08:18JST 2/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29505.93、+117.43）

・ナスダック総合指数は上昇（14007.70、+20.06）

・米原油先物は上昇（58.36、+0.39）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31375.83、-9.93）

・シカゴ日経225先物は下落（29410、大阪比-90）

・1ドル104円50-60銭

・SOX指数は下落（3064.95、-13.53）

・VIX指数は上昇（21.63、+0.39）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・国内企業物価指数（1月）

・東京オフィス空室率（1月）

・中古車販売（1月）

・アールプランナーが新規上場

・トヨタ<7203>など決算発表

・中国消費者物価指数（1月）

・英鉱工業生産（12月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がオンラインセミナー出席

・米消費者物価指数（CPI）（1月）

・米卸売在庫（12月）

・米財政収支（1月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演

・台湾、ベトナムは休場《ST》