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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 2/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29505.93、+117.43）
・ナスダック総合指数は上昇（14007.70、+20.06）
・米原油先物は上昇（58.36、+0.39）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31375.83、-9.93）
・シカゴ日経225先物は下落（29410、大阪比-90）
・1ドル104円50-60銭
・SOX指数は下落（3064.95、-13.53）
・VIX指数は上昇（21.63、+0.39）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・国内企業物価指数（1月）
・東京オフィス空室率（1月）
・中古車販売（1月）
・アールプランナーが新規上場
・トヨタ<7203>など決算発表
・中国消費者物価指数（1月）
・英鉱工業生産（12月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がオンラインセミナー出席
・米消費者物価指数（CPI）（1月）
・米卸売在庫（12月）
・米財政収支（1月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演
・台湾、ベトナムは休場《ST》
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