マーケット RSS

 

2/10の強弱材料

2021年2月10日 08:18

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:18JST 2/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29505.93、+117.43）
・ナスダック総合指数は上昇（14007.70、+20.06）
・米原油先物は上昇（58.36、+0.39）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・NYダウは下落（31375.83、-9.93）
・シカゴ日経225先物は下落（29410、大阪比-90）
・1ドル104円50-60銭
・SOX指数は下落（3064.95、-13.53）
・VIX指数は上昇（21.63、+0.39）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・国内企業物価指数（1月）
・東京オフィス空室率（1月）
・中古車販売（1月）
・アールプランナーが新規上場
・トヨタ<7203>など決算発表
・中国消費者物価指数（1月）
・英鉱工業生産（12月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がオンラインセミナー出席
・米消費者物価指数（CPI）（1月）
・米卸売在庫（12月）
・米財政収支（1月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演
・台湾、ベトナムは休場《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  2. 大阪金概況：上昇、軟調なドル相場や株価変動の高まりへの警戒感を反映
  3. NY原油：続伸で57.97ドル、一時58ドル台に上昇
  4. ロビンフッドは民衆の敵か味方か　ゲームストップ株価乱高下から学ぶこと　後編
  5. NY原油：続伸で58.36ドル、58ドル台に上昇
  1. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  2. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比5円安の28785円
  3. 大阪金概況：下落、株価下落は目先のスピード調整との見方も
  4. NY原油：続伸、昨年1月下旬以来の57.29ドル
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比280円高の28610円
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • マイナーチェンジを受けたホンダ・N-VAN（画像:本田技研工業の発表資料より）
  • 全固体リチウムイオン電池（写真：JAXAの発表資料より）
  • マイナーチェンジをしたプジョー・5008（画像: PSAジャパン発表資料より）
  • ホンダ・Dio110（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 「Zaim 一生黒字プラン」の画面イメージ。（画像: Zaimの発表資料より）
  • ジープ・グランドチェロキー「WK 10th Anniversary Edition」（画像: FCAジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2019年1月のベテルギウスの表面（左上）と2019年12月のもの（右上）。下図はベテルギウスの明るさの変化を示す（画像：Kavli IPMUの発表資料より (c) ESO/M. Montargs et al. (c) L. Molnár, AAVSO, UCSD/SMEI, NASA/STEREO/HI）

ベテルギウスの超新星爆発はまだ発生せず　東大らの研究

相場展望2月8日号　SNS個人投資家の騒乱を契機に、市場は敏感に なっており、数週間は注意したい

ロビンフッドは民衆の敵か味方か　ゲームストップ株価乱高下から学ぶこと　後編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体