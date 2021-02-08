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8日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で終了

2021年2月8日 17:32

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記事提供元：フィスコ


*17:32JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円57銭 高値151円58銭 安値151円48銭 引け151円50銭
売買高総計23521枚

2年 421回 -0.130％
5年 146回 -0.105％
10年 361回 0.065％
20年 175回 0.455％

債券先物3月限は、151円57銭で取引を開始。前週末からの米長期金利の上昇や本日の日経平均株価の大幅高を受けて売りが優勢になり、151円58銭から151円48銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.10％、10年債は1.19％、30年債は2.00％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.42％、英国債は0.52％、オーストラリア10年債は1.26％、NZ10年債は1.35％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・02:00　メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会参加《KK》

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