ベストワンドット　大幅に続伸、クルーズのキャンペーン期間を28日まで延長、オンボードクレジット付与／新興市場スナップショット



*14:08JST <6577> ベストワンドット 2145 +145

大幅に続伸。1月31日としていたMSCクルーズの「GO クルーズwith MSC キャンペーン」の期間を2月28日まで延長し、引き続き予約を受け付けると発表している。同キャンペーンでは、オンボードクレジット（船内で使えるお小遣い）を50-600USドル/人付与する。ベストワンドットコムで予約すると、さらに最大200USドル/人を上乗せ（先着100人限定）して付与するキャンペーンも同時に適用されるという。《FA》