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*06:30JST 今日の注目スケジュール：総合PMI、ユーロ圏総合PMI、欧消費者物価コア指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(1月) 45.7
09:30 総合PMI(1月) 46.7
＜海外＞
06:45 NZ・失業率(10-12月) 5.6％ 5.3％
10:45 中・財新サービス業PMI(1月) 55.5 56.3
10:45 中・財新総合PMI(1月) 55.8
14:00 印・サービス業PMI(1月) 52.3
14:00 印・総合PMI(1月) 54.9
16:00 トルコ・消費者物価指数(1月) 14.65％ 14.60％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(1月) 0.87％ 0.79％
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(1月) 47.5
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月) 45.0 45.0
19:00 欧・生産者物価指数(12月) -1.9％
19:00 欧・消費者物価コア指数(1月) 0.2％
22:00 ブ・サービス業PMI(1月) 51.1
22:00 ブ・総合PMI(1月) 53.5
22:15 米・ADP全米雇用報告(1月) 5.8万人 -12.3万人
24:00 米・ISM非製造業景況指数(1月) 56.8 57.2
OPECプラスの共同閣僚監視委員会(JMMC)
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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