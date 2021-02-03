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今日の注目スケジュール：総合PMI、ユーロ圏総合PMI、欧消費者物価コア指数など

2021年2月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：総合PMI、ユーロ圏総合PMI、欧消費者物価コア指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(1月)　45.7
09:30　総合PMI(1月)　46.7


＜海外＞
06:45　NZ・失業率(10-12月)　5.6％　5.3％
10:45　中・財新サービス業PMI(1月)　55.5　56.3
10:45　中・財新総合PMI(1月)　55.8
14:00　印・サービス業PMI(1月)　52.3
14:00　印・総合PMI(1月)　54.9
16:00　トルコ・消費者物価指数(1月)　14.65％　14.60％
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(1月)　0.87％　0.79％
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(1月)　47.5
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月)　45.0　45.0
19:00　欧・生産者物価指数(12月)　-1.9％
19:00　欧・消費者物価コア指数(1月)　0.2％
22:00　ブ・サービス業PMI(1月)　51.1
22:00　ブ・総合PMI(1月)　53.5
22:15　米・ADP全米雇用報告(1月)　5.8万人　-12.3万人
24:00　米・ISM非製造業景況指数(1月)　56.8　57.2


OPECプラスの共同閣僚監視委員会(JMMC)

米・セントルイス連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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