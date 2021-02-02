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2/2の強弱材料

2021年2月2日 08:27

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記事提供元：フィスコ


*08:27JST 2/2
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28091.05、+427.66）
・NYダウは上昇（30211.91、+229.29）
・ナスダック総合指数は上昇（13403.39、+332.70）
・シカゴ日経225先物は上昇（28295、大阪比+155）
・1ドル104円90-00銭
・SOX指数は上昇（2999.99、+112.91）
・VIX指数は低下（30.24、-2.85）
・米原油先物は上昇（53.55、+1.35）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米経済対策の縮小観測
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・マネタリーベース（1月）
・日銀営業毎旬報告（1月31日現在）
・ユニクロ国内売上高（1月）
・パナソニック<6752>、三井住友<8316>など決算発表
・ユーロ圏GDP速報値（10-12月）
・アマゾン、アルファベット、アリババなど決算発表《ST》

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