

*08:27JST 2/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28091.05、+427.66）

・NYダウは上昇（30211.91、+229.29）

・ナスダック総合指数は上昇（13403.39、+332.70）

・シカゴ日経225先物は上昇（28295、大阪比+155）

・1ドル104円90-00銭

・SOX指数は上昇（2999.99、+112.91）

・VIX指数は低下（30.24、-2.85）

・米原油先物は上昇（53.55、+1.35）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米経済対策の縮小観測

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・マネタリーベース（1月）

・日銀営業毎旬報告（1月31日現在）

・ユニクロ国内売上高（1月）

・パナソニック<6752>、三井住友<8316>など決算発表

・ユーロ圏GDP速報値（10-12月）

・アマゾン、アルファベット、アリババなど決算発表《ST》