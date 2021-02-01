

*08:21JST 2/1

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（27780、大阪比+210）

・1ドル104円70-80銭

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（27663.39、-534.03）

・NYダウは下落（29982.62、-620.74）

・ナスダック総合指数は下落（13070.70、-266.46）

・SOX指数は下落（2887.08、-48.04）

・VIX指数は上昇（33.09、+2.88）

・米原油先物は下落（52.20、-0.14）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・製造業PMI（1月）

・自動車販売台数（1月）

・任天堂<7974>、京セラ<6971>など決算発表

・中国財新製造業PMI（1月）

・独小売売上高（12月）

・ユーロ圏製造業PMI（1月）

・ユーロ圏失業率（12月）

・米ISM製造業景況指数（1月）

・米建設支出（12月）

・中国海警法施行

・マレーシアとメキシコは休場《ST》