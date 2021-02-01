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2/1の強弱材料

2021年2月1日 08:21

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記事提供元：フィスコ


*08:21JST 2/1
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（27780、大阪比+210）
・1ドル104円70-80銭
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（27663.39、-534.03）
・NYダウは下落（29982.62、-620.74）
・ナスダック総合指数は下落（13070.70、-266.46）
・SOX指数は下落（2887.08、-48.04）
・VIX指数は上昇（33.09、+2.88）
・米原油先物は下落（52.20、-0.14）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・製造業PMI（1月）
・自動車販売台数（1月）
・任天堂<7974>、京セラ<6971>など決算発表
・中国財新製造業PMI（1月）
・独小売売上高（12月）
・ユーロ圏製造業PMI（1月）
・ユーロ圏失業率（12月）
・米ISM製造業景況指数（1月）
・米建設支出（12月）
・中国海警法施行
・マレーシアとメキシコは休場《ST》

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