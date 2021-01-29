関連記事
*08:26JST 1/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（30603.36、+300.19）
・ナスダック総合指数は上昇（13337.16、+66.56）
・シカゴ日経225先物は上昇（28395、大阪比+345）
・SOX指数は上昇（2935.12、+59.99）
・VIX指数は低下（30.21、-7.00）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（28197.42、-437.79）
・1ドル104円10-20銭
・米原油先物は下落（52.34、-0.51）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（1月）
・有効求人倍率（12月）
・失業率（12月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（1月20、21日分）
・鉱工業生産指数（12月）
・国債買いオペ
・住宅着工件数（12月）
・建設工事受注（12月）
・消費者態度指数（1月）
・キーエンス<6861>、村田製<6981>など決算発表前半集中日
・独GDP速報値（10-12月）
・香港GDP（10-12月）
・台湾GDP（10-12月）
・独失業率(失業保険申請率)（1月）
・ユーロ圏マネーサプライ（12月）
・米個人所得（12月）
・米個人消費支出（12月）
・米雇用コスト指数（10-12月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（1月）
・米中古住宅販売成約指数（12月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（1月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：失業率、ユーロ圏マネーサプライ、米個人所得など 1/29 06:30
- 1/28の強弱材料 1/28 08:26
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、ユーロ圏景況感指数、米GDPなど 1/28 06:30
- 1/27の強弱材料 1/27 08:17
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、中工業利益、米FOMCが政策金利発表など 1/27 06:30
広告
広告
広告