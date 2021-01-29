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[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（30603.36、+300.19）

・ナスダック総合指数は上昇（13337.16、+66.56）

・シカゴ日経225先物は上昇（28395、大阪比+345）

・SOX指数は上昇（2935.12、+59.99）

・VIX指数は低下（30.21、-7.00）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（28197.42、-437.79）

・1ドル104円10-20銭

・米原油先物は下落（52.34、-0.51）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（1月）

・有効求人倍率（12月）

・失業率（12月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（1月20、21日分）

・鉱工業生産指数（12月）

・国債買いオペ

・住宅着工件数（12月）

・建設工事受注（12月）

・消費者態度指数（1月）

・キーエンス<6861>、村田製<6981>など決算発表前半集中日

・独GDP速報値（10-12月）

・香港GDP（10-12月）

・台湾GDP（10-12月）

・独失業率(失業保険申請率)（1月）

・ユーロ圏マネーサプライ（12月）

・米個人所得（12月）

・米個人消費支出（12月）

・米雇用コスト指数（10-12月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（1月）

・米中古住宅販売成約指数（12月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（1月）《ST》