

*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、ユーロ圏マネーサプライ、米個人所得など

＜国内＞

08:30 東京CPI(1月) -0.9％ -1.2％

08:30 有効求人倍率(12月) 1.05倍 1.06倍

08:30 失業率(12月) 3.0％ 2.9％

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(1月20、21日分)

08:50 貸出先別貸出金 法人(12月) 8.05％

08:50 鉱工業生産指数(12月) -1.5％ 0.5％

10:10 国債買い入れオペ(残存3ー5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(12月) -4.1％ -3.7％

14:00 建設工事受注(12月) -4.7％

14:00 消費者態度指数(1月) 31.8

17:00 長期国債買い入れの月間予定(2月、日本銀行)



＜海外＞

16:00 独・GDP速報値(10-12月) -3.9％

17:00 台湾・GDP(10-12月) 3.80％ 3.92％

17:30 香港・GDP(10-12月) -2.6％ -3.5％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(1月) 6.1％

18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月) 11.0％

19:30 印・財政赤字(12月) 1兆2235億3千万ルピー

21:00 印・インフラ産業8業種(12月) -2.6％

21:00 ブ・PPI製造業(12月) 1.6％

21:00 南ア・貿易収支(12月) 367億ランド

22:30 米・個人所得(12月) 0.2％ -1.1％

22:30 米・個人消費支出(12月) -0.5％ -0.4％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(12月) 1.3％ 1.4％

22:30 米・雇用コスト指数(10-12月) 0.5％ 0.5％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月) 58.3 59.5

24:00 米・中古住宅販売成約指数(12月) -0.3％ -2.6％

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月) 79.2 79.2



米・ダラス連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》