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今日の注目スケジュール：失業率、ユーロ圏マネーサプライ、米個人所得など

2021年1月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、ユーロ圏マネーサプライ、米個人所得など
＜国内＞
08:30　東京CPI(1月)　-0.9％　-1.2％
08:30　有効求人倍率(12月)　1.05倍　1.06倍
08:30　失業率(12月)　3.0％　2.9％
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月20、21日分)
08:50　貸出先別貸出金 法人(12月)　8.05％
08:50　鉱工業生産指数(12月)　-1.5％　0.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存3ー5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(12月)　-4.1％　-3.7％
14:00　建設工事受注(12月)　-4.7％
14:00　消費者態度指数(1月)　31.8
17:00　長期国債買い入れの月間予定(2月、日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・GDP速報値(10-12月)　-3.9％
17:00　台湾・GDP(10-12月)　3.80％　3.92％
17:30　香港・GDP(10-12月)　-2.6％　-3.5％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(1月)　6.1％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月)　11.0％
19:30　印・財政赤字(12月)　1兆2235億3千万ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(12月)　-2.6％
21:00　ブ・PPI製造業(12月)　1.6％
21:00　南ア・貿易収支(12月)　367億ランド
22:30　米・個人所得(12月)　0.2％　-1.1％
22:30　米・個人消費支出(12月)　-0.5％　-0.4％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(12月)　1.3％　1.4％
22:30　米・雇用コスト指数(10-12月)　0.5％　0.5％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月)　58.3　59.5
24:00　米・中古住宅販売成約指数(12月)　-0.3％　-2.6％
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月)　79.2　79.2


米・ダラス連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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