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記事提供元：フィスコ
*16:48JST 【M&A速報：2021/01/25（2）】ジャパンシステム、ロングリーチグループによるTOBの意見を変更
■ジャパンシステム<9758>、ロングリーチグループによるTOBの意見を変更 賛同は維持し、株主へは応募推奨へ
■サコス<9641>、大阪府守口市で電気設備工事業を手がける親和電気を買収
■帳票運用・データ活用支援ソフト開発のウイングアーク1st、システムインテグレーション事業のシステムエグゼと資本業務提携
■インタラクティブエンターテインメントプロデュースを手がけるイザナギゲームズ、アカツキ<3932>などから資金調達を実施
■マクニカ・富士エレHD<3132>、子会社マクニカとマクニカネットワークスを合併
■ヤマナカ<8190>、生花・園芸資材販売子会社のアイビーを吸収合併
■ビー・エム・エル<4694>、子会社TMSを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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