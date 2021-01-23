プラス ダイアナのバレンタイン限定"キスマーク×赤リップの落書き"入りスニーカー&ミニバッグ

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記事提供元：ファッションプレス
ダイアナ(DIANA)のスニーカーブランド・プラス ダイアナ(+diana)より、バレンタイン限定アイテムが登場。スニーカーとバッグを、2021年2月1日(月)より数量限定で発売する。
■バレンタイン限定スニーカー&バッグ
バレンタイン限定のスニーカーは、ホワイトをベースに、キスマークや赤リップの落書きをあしらったキュートなデザイン。アッパーに散りばめたハート型のスタッズや、赤色のヒールタブとシュータンが、より一層華やかな雰囲気を演出する。
■バッグにも"キスマーク&赤リップの落書き"を
また、ゴールドのチェーンストラップがエレガントな、スニーカーと同じデザインのミニバッグも取り揃える。いずれも"in love with you forever(永遠にあなたに恋している)"というメッセージをペイント。バレンタインのギフトにぴったりな、ロマンチックなアイテムだ。
【詳細】
プラス ダイアナ バレンタイン限定アイテム
発売日：2021年2月1日(月)
※オンラインショップでは、1月25日(月)10:00～1月28日(木)まで限定先行発売
アイテム：
・スニーカー(BL42531)リッププリント 13,000円＋税＜数量限定＞
サイズ展開：21.5～25.5cm
・バッグ(AS1107)リッププリント 12,500円＋税＜数量限定＞
【問い合わせ先】
プラス ダイアナ(ダイアナ 原宿店)
TEL：03-3478-4001
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