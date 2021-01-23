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Q-pot.の“テディベアクッキー”iPhoneケース、艶めく板チョコに“肉球”クッキー

2021年1月23日 09:32

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記事提供元：ファッションプレス

　Q-pot.(キューポット)は、新作iPhoneケース「テディベアクッキー ハードガラスケース」を、Q-pot.直営各店にて発売。

　「テディベアクッキー ハードガラスケース」は、“テディベアクッキー”デザインのiPhoneケース。光沢感のある板チョコレートに“テディベアクッキー”と“にくきゅう”モチーフのクッキーを散りばめた、愛らしく遊び心のあるデザインが魅力だ。

　尚、2020年11月に発売され、好評を博した「テディベアクッキー」ネックレス＆バッグチャームをオンラインショップにて再販売。合わせてチェックしてみて。

【詳細】
Q-pot.「テディベアクッキー ハードガラスケース」
店頭発売日：未定
展開店舗：Q-pot. 直営各店
※オンラインショップでは、2021年1月22日(金)12:00～先行発売。
※店頭発売日は決まり次第Q-pot.オフィシャルSNSにて告知。
価格：5,500円(税込)
対応機種：iPhoneX/Xs・iPhone11・iPhone 12/12pro

　※「テディベアクッキー」ネックレス/バッグチャームは、オンラインショップにて2021年1月22日(金)12:00～再販売(店頭販売は無し)。初日のみ、各アイテム1人1点まで。

　問い合わせ先】
Q-pot. 表参道本店
TEL：03-6447-1217

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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