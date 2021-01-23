Q-pot.の“テディベアクッキー”iPhoneケース、艶めく板チョコに“肉球”クッキー

Q-pot.(キューポット)は、新作iPhoneケース「テディベアクッキー ハードガラスケース」を、Q-pot.直営各店にて発売。

「テディベアクッキー ハードガラスケース」は、“テディベアクッキー”デザインのiPhoneケース。光沢感のある板チョコレートに“テディベアクッキー”と“にくきゅう”モチーフのクッキーを散りばめた、愛らしく遊び心のあるデザインが魅力だ。

尚、2020年11月に発売され、好評を博した「テディベアクッキー」ネックレス＆バッグチャームをオンラインショップにて再販売。合わせてチェックしてみて。

【詳細】

Q-pot.「テディベアクッキー ハードガラスケース」

店頭発売日：未定

展開店舗：Q-pot. 直営各店

※オンラインショップでは、2021年1月22日(金)12:00～先行発売。

※店頭発売日は決まり次第Q-pot.オフィシャルSNSにて告知。

価格：5,500円(税込)

対応機種：iPhoneX/Xs・iPhone11・iPhone 12/12pro

※「テディベアクッキー」ネックレス/バッグチャームは、オンラインショップにて2021年1月22日(金)12:00～再販売(店頭販売は無し)。初日のみ、各アイテム1人1点まで。

問い合わせ先】

Q-pot. 表参道本店

TEL：03-6447-1217