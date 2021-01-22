ソウルドアウトなど／来週の買い需要



[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9046> ;神電鉄;1642%;31200;0.03;3580;-5 <2404> ;鉄人化;955%;89800;0.96;250;0 <8006> ;ユアサフナ;700%;700;0.24;2963;0 <6715> ;ナカヨ;340%;1700;0.47;1424;-10 <6192> ;ハイアス;322%;318500;3.44;152;2 <8927> ;明豊エンター;311%;27700;11.93;193;0 <9818> ;大丸エナ;275%;1100;0.71;1433;-33 <9656> ;グリンランド;244%;2200;0.93;419;-1 <9414> ;ＢＳ１１;234%;32100;0.06;1153;-9 <9900> ;サガミHD;156%;364600;0.21;1169;-21 <6325> ;タカキタ;152%;3800;0.64;704;-3 <9980> ;ＭＲＫHD;151%;99700;4.90;134;1 <3160> ;大光;150%;9000;0.07;662;-5 <6553> ;ソウルドアウト;149%;14200;1.76;1517;-32 <9675> ;常磐興;139%;8200;0.35;1357;2 <7157> ;ライフネット;132%;184900;5.98;1510;-28 <3082> ;きちりHD;128%;18200;0.13;573;-8 <8842> ;楽天地;119%;13900;0.03;4360;-30 <7445> ;ライトオン;119%;80800;0.72;612;11 <1467> ;J400ブル;118%;130;0.98;13060;-30



[コメント]

ソウルドアウトの信用倍率は低下傾向にあり、足元では1倍台と取り組みに厚みが増している。高値期日が通過し、一気に需給状況が改善に向かいやすい。《FA》