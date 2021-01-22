

*08:35JST 1/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28756.86、+233.60）

・ナスダック総合指数は上昇（13530.91、+73.67）

・1ドル103円40-50銭

・SOX指数は上昇（3132.17、+47.14）

・VIX指数は低下（21.32、-0.26）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31176.01、-12.37）

・シカゴ日経225先物は下落（28665、大阪比-65）

・原油先物は下落（53.13、-0.18）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・消費者物価指数（12月）

・製造業PMI（1月）

・日銀営業毎旬報告（1月20日現在）

・全国百貨店売上高（12月）

・食品スーパー売上高（12月）

・月例経済報告（1月）

・英小売売上高指数（12月）

・独製造業PMI（1月）

・欧州製造業PMI（1月）

・英製造業PMI（1月）

・米製造業PMI（1月）

・米中古住宅販売件数（12月）《ST》