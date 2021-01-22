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記事提供元：フィスコ
*08:35JST 1/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28756.86、+233.60）
・ナスダック総合指数は上昇（13530.91、+73.67）
・1ドル103円40-50銭
・SOX指数は上昇（3132.17、+47.14）
・VIX指数は低下（21.32、-0.26）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31176.01、-12.37）
・シカゴ日経225先物は下落（28665、大阪比-65）
・原油先物は下落（53.13、-0.18）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・消費者物価指数（12月）
・製造業PMI（1月）
・日銀営業毎旬報告（1月20日現在）
・全国百貨店売上高（12月）
・食品スーパー売上高（12月）
・月例経済報告（1月）
・英小売売上高指数（12月）
・独製造業PMI（1月）
・欧州製造業PMI（1月）
・英製造業PMI（1月）
・米製造業PMI（1月）
・米中古住宅販売件数（12月）《ST》
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