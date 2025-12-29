*08:32JST 米国株式市場は小幅反落、地政学的リスクや金利高を嫌気もAI期待が下支え



「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

DEC26

Ｏ 50555（ドル建て）

Ｈ 51080

Ｌ 50525

Ｃ 50810 大証比+90（イブニング比+130）

Vol 1587



DEC26

Ｏ 50475（円建て）

Ｈ 50970

Ｌ 50420

Ｃ 50695 大証比-25（イブニング比+15）

Vol 8079

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.58円換算）で、ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG

＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.62 -0.11 3392

12

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.89 -0.06 2488 2.5

6758 (SONY.N) ソニー 25.82 0.12 4043

-2

9432 (NTTYY) NTT 25.39 0.14 159 0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.52 -0.12 3526

-3

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.85 -0.37 4987

15

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.47 0.27 57105 -1

65

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.76 0.90 17775 -2

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.65 -0.01 4901

7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.12 -0.16 9561

-4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.50 -0.20 5089 -12

8031 (MITSY) 三井物産 583.71 0.70 4570

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 -46.60 9395 295

4568 (DSNKY) 第一三共 21.84 0.42 3420 -

13

9433 (KDDIY) KDDI 17.54 0.35 2746 -4.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.15 0.45 10741 -

54

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.07 -0.76 5804 1

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.80 -0.31 1555 1

4.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -19.32 5790

31

6902 (DNZOY) デンソー 13.74 0.06 2151

-9

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.91 0.32 8427

17

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.58 0.06 2909

-7

8411 (MFG.N) みずほFG 7.30 -0.12 5719 52

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.93 0.02 20246 -

54

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.65 0.07 4901

31

7741 (HOCPY) HOYA 151.35 -0.24 23698 38

6503 (MIELY) 三菱電機 59.28 0.06 4641

4

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.22 0.08 3200

-7

7751 (CAJPY) キヤノン 30.48 0.05 4773

3

6273 (SMCAY) SMC 17.18 -331.96 53801 151

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2136 -2

0.5

6146 (DSCSY) ディスコ 31.20 0.80 48853 -

17

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.42 0.07 2258 -4.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.64 -0.27 5424

6

6702 (FJTSY) 富士通 27.18 -0.18 4256

-7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.98 2.38 17847

-3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.01 0.21 7206

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1683 5

0.5

8002 (MARUY) 丸紅 277.04 -1.51 4338

7

6723 (RNECY) ルネサス 6.87 0.11 2151 -1

1.5

6954 (FANUY) ファナック 19.09 0.02 5978

-6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.20 -0.39 3633 7

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 0.10 1785

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.83 -0.04 4984

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.72 -0.12 3357 -

14

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 0.01 2042 -

34

6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.00 -0.20 20199 -

46

4543 (TRUMY) テルモ 14.64 -0.04 2292 -

5.5

8591 (IX.N) オリックス 29.35 -0.19 4596

33

（時価総額上位50位、1ドル156.58円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.34 1462 81.5 5.90

5020 (JXHLY) ENEOS 14.75 1155 53 4.81

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9395 295 3.24

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1683 50.5 3.0

9

9503 (KAEPY) 関西電力 8.08 2530 74.5 3.03

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6752 (PCRHY) パナソニック 12.45 1949 -143 -6.8

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1401 -24 -1.6

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2042 -34 -1.6

4

9022 (CJPRY) JR東海 13.92 4359 -42 -0.95



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48710.97 前日比：-20.19

始値：48712.47 高値：48782.00 安値：48589.07

年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23593.10 前日比：-20.21

始値：23645.91 高値：23665.15 安値：23567.86

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6929.94 前日比：-2.11

始値：6936.02 高値：6945.77 安値：6921.60

年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.825％ 米10年国債 4.129％

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは2

0.21ポイント安の23593.10で取引を終了した。

クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リス

クの上昇を警戒し、ダウは小幅に下落した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVD

A）の上昇がけん引し、終日底堅く推移し相場を支援したが、プラス圏を維持でき

ず。相場は下落で終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、

自動車・自動車部品が下落。

半導体のエヌビディア（MVDA）は人工知能（AI）チップの新興企業、グロックとラ

イセンス契約を締結したとの報道が好感され、上昇。検索グーグルを運営するアル

ファベット（GOOG）は傘下の自動運転開発企業、ウェイモ（waymo）がサンフランシ

スコで洪水警報受け、自動運転タクシーサービスを一時停止したため、売られた。

ディスカウント衣料小売りのターゲット（TGT）は英フィナンシャルタイムズ紙が物

言う株主、トムズキャピタル・インベストメントマネジメントが同社株を相当額購

入したと報じ、事業変革期待に上昇。メディアのワーナー・ブラザース・ディスカ

バリー（WBD）は同業パラマウント・スカイダンス（PSKY）が全額現金による買収提

案を撤回、入札プロセスの対応を巡り同社の取締役会を相手取った訴訟に踏み切る

可能性をNYポストが報じ、警戒感に売られた。

金と銀、プラチナは地政学的緊張を材料に最高値を更新した。

