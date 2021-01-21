ザ・ロウ「マルゴー」バッグ“エキゾチックレザー”でカスタマイズ、銀座三越の期間限定ストアで

ザ・ロウ(THE ROW)は、シグネチャーバッグ「マルゴー(MARGAUX)」のメイド・トゥ・オーダーサービスを、銀座三越の期間限定ストアにて実施。期間限定ストアは、 2021年1月20日(水)から2月9日(火)まで開催される。

「マルゴー」のメイド・トゥ・オーダーサービスでは、艶やかなエキゾチックレザーを用いたカスタマイズが可能に。ベーシックなブラックをはじめ、明るいライトブルーや、ヴィヴィッドなピンク、深みのあるグリーンといった表情豊かなエキゾチックレザーを用いた、自分好みの「マルゴー」バッグをオーダーできる貴重な機会となっている。

期間限定ストアでは、メイド・トゥ・オーダーに加え、ザ・ロウの人気アイテムも集結。キャンバス素材のライナーを配してより実用的に仕上げた「マルゴー」バッグの新作や、ミニマルでクラシックなレザートートバッグ、チャンキーなクレープソールを配したフロントジップブーツなど、洗練されたデザインのアイテムが勢揃いする。

【詳細】

ザ・ロウ 期間限定ストア

開催期間：2021年1月20日(水)～2月9日(火)

開催場所：銀座三越 本館1階 ザ・ステージ

住所：東京都中央区銀座4−6-16

■メイド・トゥ・オーダー

・マルゴー 10 3,978,000円＋税

・マルゴー 7.5 2,600,000円＋税

■展開アイテム

・マルゴー AIR 15 489,000円＋税

・パークトートスリー 199,000円＋税

・ジップブーツ 169,000円＋税