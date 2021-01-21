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1/21の強弱材料

2021年1月21日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 1/21
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（31188.38、+257.86）
・ナスダック総合指数は上昇（13457.25、+260.07）
・シカゴ日経225先物は上昇（28700、大阪比+210）
・VIX指数は低下（21.58、-1.66）
・原油先物は上昇（53.31、+0.33）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（28523.26、-110.20）
・1ドル103円50-60銭
・SOX指数は下落（3085.04、-8.28）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・貿易統計（12月）
・対外対内証券投資（先週）
・スーパーマーケット売上高（12月）
・工作機械受注（12月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀経済物価情勢の展望（展望リポート）公表
・黒田日銀総裁が会見
・欧州中央銀行（ECB）が定例理事会の結果発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）
・欧州連合（EU）首脳会議
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（1月）《ST》

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