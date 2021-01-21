

*08:20JST 1/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31188.38、+257.86）

・ナスダック総合指数は上昇（13457.25、+260.07）

・シカゴ日経225先物は上昇（28700、大阪比+210）

・VIX指数は低下（21.58、-1.66）

・原油先物は上昇（53.31、+0.33）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（28523.26、-110.20）

・1ドル103円50-60銭

・SOX指数は下落（3085.04、-8.28）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・貿易統計（12月）

・対外対内証券投資（先週）

・スーパーマーケット売上高（12月）

・工作機械受注（12月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・日銀経済物価情勢の展望（展望リポート）公表

・黒田日銀総裁が会見

・欧州中央銀行（ECB）が定例理事会の結果発表

・ラガルドECB総裁が記者会見

・ユーロ圏消費者信頼感指数（1月）

・欧州連合（EU）首脳会議

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（1月）《ST》