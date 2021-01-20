ウィルズ　大幅に反落、20年12月期の営業利益予想を上方修正も無配転落を嫌気／新興市場スナップショット



*14:43JST <4482> ウィルズ 1272 -170

大幅に反落。20年12月期の営業利益を従来予想の3.51億円から4.05億円（前期実績3.10億円）に上方修正している。株主優待ポイントやIR-navi、ESGソリューションなどが順調だった。なお、INMホールディングスの完全子会社化に伴い、第4四半期から連結決算に移行する。連結ベースの営業利益予想は4.00億円。年間配当予想は無配（前期実績は上場記念配当の10.00円）とした。無配転落が嫌気されているほか、材料出尽くし感から売られている。《FA》