ウィルズ　大幅に反落、20年12月期の営業利益予想を上方修正も無配転落を嫌気／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:43JST <4482> ウィルズ 1272 -170
大幅に反落。20年12月期の営業利益を従来予想の3.51億円から4.05億円（前期実績3.10億円）に上方修正している。株主優待ポイントやIR-navi、ESGソリューションなどが順調だった。なお、INMホールディングスの完全子会社化に伴い、第4四半期から連結決算に移行する。連結ベースの営業利益予想は4.00億円。年間配当予想は無配（前期実績は上場記念配当の10.00円）とした。無配転落が嫌気されているほか、材料出尽くし感から売られている。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- データアプリ 一時ストップ高、21年3月期の営業利益予想を上方修正、サブスク型売上が伸長／新興市場スナップショット 1/20 14:29
- ＡＦＣーＨＤ 一時ストップ高、21年8月期の営業利益予想を上方修正、年間配当は25円に増額、海外筆頭に好調／新興市場スナップショット 1/20 14:14
- ＤＷＴＩ 大幅に続伸、眼科手術補助剤「DW-1002」がカナダで承認取得／新興市場スナップショット 1/20 10:51
- カイオム 大幅に反発、がん治療用候補抗体CBA-1535で米国から特許査定通知／新興市場スナップショット 1/20 09:46
- ＧＮＩ 大幅に4日続伸、連結子会社が深セン証券取引所の創業板への上場申請決定／新興市場スナップショット 1/20 09:16
広告
広告
広告