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記事提供元：フィスコ
*08:09JST 1/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28633.46、+391.25）
・NYダウは上昇（30930.52、+116.26）
・ナスダック総合指数は上昇（13197.18、+198.68）
・シカゴ日経225先物は上昇（28715、大阪比+45）
・SOX指数は上昇（3093.32、+100.55）
・VIX指数は低下（23.24、-1.10）
・原油先物は上昇（52.98、+0.62）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・1ドル103円80-90銭
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・国債買いオペ
・コンビニエンスストア売上高（12月）
・訪日外国人客数（12月）
・日銀金融政策決定会合（21日まで）
・鈴木日証協会長の記者会見
・衆院本会議で各党代表質問
・中国最優遇貸出金利（1月）
・英消費者物価コア指数（12月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米NAHB住宅市場指数（1月）
・バイデン米大統領就任《ST》
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