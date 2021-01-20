

*08:09JST 1/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28633.46、+391.25）

・NYダウは上昇（30930.52、+116.26）

・ナスダック総合指数は上昇（13197.18、+198.68）

・シカゴ日経225先物は上昇（28715、大阪比+45）

・SOX指数は上昇（3093.32、+100.55）

・VIX指数は低下（23.24、-1.10）

・原油先物は上昇（52.98、+0.62）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・1ドル103円80-90銭

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・国債買いオペ

・コンビニエンスストア売上高（12月）

・訪日外国人客数（12月）

・日銀金融政策決定会合（21日まで）

・鈴木日証協会長の記者会見

・衆院本会議で各党代表質問

・中国最優遇貸出金利（1月）

・英消費者物価コア指数（12月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米NAHB住宅市場指数（1月）

・バイデン米大統領就任《ST》