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記事提供元：フィスコ
*12:07JST 大幅安の日本製鉄に逆張りのコール買いが目立つ（18日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つ日本製鉄<5401>コール223回 2月 1,450円を逆張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしてはトヨタ自動車<7203>コール325回 2月 9,000円、日経平均 マイナス3倍トラッカー57回 2月 29,500円、任天堂<7974>コール403回 2月 55,000円、国際石油開発帝石<1605>コール192回 2月 700円、任天堂コール404回 2月 60,000円などが見られる。
上昇率上位は商船三井<9104>プット68回 2月 2,050円（+22.2%）、商船三井プット67回 2月 1,900円（+20.0%）、商船三井プット69回 2月 2,200円（+18.8%）、日本電産コール166回 2月 13,750円（+18.5%）、商船三井プット70回 2月 2,350円（+18.5%）などとなっている。
（eワラント証券）《HH》
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