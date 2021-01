H.R.ギーガー×空山基の展覧会が心斎橋パルコで開催、記念書籍や限定ベアブリックも

H.R.ギーガーと空山基の2人展「H.R.GIGER×SORAYAMA」が、2021年1月23日(土)から2月7日(日)までの期間、大阪・心斎橋パルコのパルコイベントホールにて開催される。

■H.R.ギーガー×空山基の展覧会が心斎橋パルコで

映画『エイリアン』のクリーチャーデザイナーとして知られるH.R.ギーガーと、代表作に「セクシーロボット」シリーズ(1978年-)などがある現代アーティストの空山基。スイスと日本、全く文化の異なる地に生まれ、シュールレアリスムとスーパーリアリズムという相反する表現を持つ両者だが、その作品には着目すべき共通項——突出したエアブラシの技法と、機械的造形に人間の肉体的なパーツを組み合わせた作風——がある。

本展では、雑誌『kaleidoscope』編集長のアレッシオ・アスカリ(Alessio Ascali)をキュレーターに迎え、それぞれが制作した絵画や彫刻作品を展示。2人の鬼才、それぞれの魅力に迫る。

■記念書籍や限定ベアブリックも

また、会場では2人の作品を収録した『kaleidoscope』出版の記念書籍や、生前のギーガーとメディコム・トイ(MEDICOM TOY)が製作したベアブリックをベースにした新作ベアブリックが発売される。

■開催概要

「H.R.GIGER×SORAYAMA」



■大阪会場

開催期間:2021年1月23日(土)~2月7日(日)

時間:10:00~20:00

会場:心斎橋パルコ 14階 パルコイベントホール

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

入場料:1,000円(税込)

※入場は閉場の30分前まで。

※2月7日(日)は18時閉場。

※12歳未満は入場不可。

※営業日時は変更の可能性あり。

※各種割引対象外。駐車サービス除外。

<限定商品>

・BE@RBRICK H.R.GIGER 1000% WHITE CHROME Ver. / BLACK CHROME Ver.

価格:各98,000円+税

サイズ:各全高約700mm

・BE@RBRICK H.R.GIGER 100% & 400% WHITE CHROME Ver. / BLACK CHROME Ver.

価格:各20,000円+税

サイズ:各全高約70mm/280mm

※販売方法や入店方法に関しては公式WEBサイトで公開予定。

©︎ 2020 by HR GIGER. All rights reserved. BE@RBRICK TM & ©︎ 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

・記念書籍『GIGER×SORAYAMA』

販売予定価格:10,000円+税(ポスター、ステッカー付)

サイズ:26.5 × 36.5cm

ページ:104ページ

Edition:1,000copies

■東京会場(終了)

開催期間:2020年12月26日(土)〜2021年1月11日(月)

時間:11:00〜21:00

会場:パルコミュージアムトーキョー(東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 4F)

入場料:1,000円

※各種割引対象外。