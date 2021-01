ダブレット“某ピザ店”やシロクマモチーフのTシャツ＆ニット、ウィズム別注で

ダブレット(doublet)から、ウィズム(WISM)別注アイテムが登場。2021年1月16日(土)より、ウィズム各店などで発売される。

ダブレット 2021年春夏コレクションのファーストデリバリーに合わせた今回の別注アイテムは、ロングスリーブTシャツとジャカードプルオーバーの2型。

「Deli-T」は、デリバリーをテーマに製作されたロングスリーブTシャツ。某ピザ店や有名フードデリバリーサービスなど、誰もが1度は見たことのあるロゴやフォントをモチーフに、4つのパターンを用意した。ダブレットらしい遊び心溢れるデザインに仕上がっている。

一方、ジャカードプルオーバーは、“シロクマ”をモチーフに採用。手編みのニットで繊細に表現されたフロントの“シロクマ”は、ひっくり返すと耳のついた”シロクマ”になるユニークなデザインとなっている。

バックには、絶滅に瀕している“シロクマ”目線のメッセージ「WHAT Will YOU DO TO SAVE ME?」のフォントが、手編みで配されている。

【詳細】

ダブレット × ウィズム別注アイテム

発売日:2021年1月16日(土)

販売店舗:ウィズム(渋谷、堀江、新宿)、ベイクルーズ オンラインストア

・ウィズム デリバリーTシャツ

サイズ:S~XL

カラー:ホワイト / ブルー / レッド / ブラック

価格:13,000円+税

・ハンドニッティング ジャカードプルオーバー

サイズ:フリーサイズ

カラー:ホワイト / ブラック

価格:62,000円+税