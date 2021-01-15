

*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏貿易収支、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

13:30 第3次産業活動指数(11月) 0.3％ 1.0％



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(12月) 0.12％

16:00 英・GDP(11月) 0.4％

16:00 英・鉱工業生産指数(11月) 1.3％

16:00 英・商品貿易収支(11月) -119.99億ポンド

19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(11月) 300億ユーロ

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(1月) 1.97％

20:30 印・貿易収支(12月) -119.0億ドル -98.7億ドル

21:00 ブ・小売売上高(11月) 0.6％ 0.9％

22:30 米・小売売上高(12月) -0.3％ -1.1％

22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 1.3％ 1.4％

22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月) 3.8 4.9

23:15 米・鉱工業生産指数(12月) 0.3％ 0.4％

23:15 米・設備稼働率(12月) 73.3％ 73.3％

24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月) 79.5 80.7

24:00 米・企業在庫(11月) 0.4％ 0.7％



独・与党・キリスト教民主同盟(CDU)党大会(16日まで)

韓・中央銀行が政策金利発表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》