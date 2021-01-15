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今日の注目スケジュール：ユーロ圏貿易収支、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2021年1月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏貿易収支、米小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　第3次産業活動指数(11月)　0.3％　1.0％


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(12月)　0.12％
16:00　英・GDP(11月)　0.4％
16:00　英・鉱工業生産指数(11月)　1.3％
16:00　英・商品貿易収支(11月)　-119.99億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(11月)　300億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(1月)　1.97％
20:30　印・貿易収支(12月)　-119.0億ドル　-98.7億ドル
21:00　ブ・小売売上高(11月)　0.6％　0.9％
22:30　米・小売売上高(12月)　-0.3％　-1.1％
22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　1.3％　1.4％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月)　3.8　4.9
23:15　米・鉱工業生産指数(12月)　0.3％　0.4％
23:15　米・設備稼働率(12月)　73.3％　73.3％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月)　79.5　80.7
24:00　米・企業在庫(11月)　0.4％　0.7％


独・与党・キリスト教民主同盟(CDU)党大会(16日まで)

韓・中央銀行が政策金利発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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