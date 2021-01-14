Shinwa　大幅に反発、21年5月期第2四半期の営業損益が黒字転換、太陽光発電施設を売却／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:34JST <2437> Shinwa 454 +15
大幅に反発。21年5月期第2四半期累計（20年6-11月）の営業損益を0.25億円の黒字（前年同期実績は1.30億円の赤字）と発表したことが好感され、買いが集まっている。オークション関連事業のセグメント損失が縮小したことに加え、子会社保有の太陽光発電施設を売却したことからエネルギー関連事業で1.00億円の利益を計上し、黒字転換を後押しした。通期予想は非開示。《FA》
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