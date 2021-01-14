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コックス　大幅に続伸、21年2月期第3四半期の営業損益が黒字転換、販管費縮小／新興市場スナップショット

2021年1月14日 09:23

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記事提供元：フィスコ


*09:23JST <9876> コックス 215 +37
大幅に続伸。21年2月期第3四半期累計（20年3-11月）の営業損益を0.24億円の黒字（前年同期実績は3.18億円の赤字）と発表している。売上高は0.6％減の127.59億円にとどまったが、出張抑制による旅費交通費の削減やレジ袋有料化に伴う包装費の削減、広告宣伝費などの見直しで販管費が10.7％減の68.14億円に縮小し、黒字に転換した。通期予想は4.70億円の赤字（前期実績は5.95億円の赤字）で据え置いた。《HH》

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