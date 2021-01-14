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記事提供元：フィスコ
*08:17JST 1/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28456.59、+292.25）
・ナスダック総合指数は上昇（13128.95、+56.52）
・1ドル103円80-90銭
・SOX指数は上昇（2991.95、+3.93）
・VIX指数は低下（22.21、-1.12）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31060.47、-8.22）
・シカゴ日経225先物は下落（28445、大阪比-15）
・原油先物は下落（52.91、-0.30）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・機械受注（11月）
・国内企業物価指数（12月）
・国債買いオペ
・東京オフィス空室率（12月）
・日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ
・日銀地域経済報告（さくらリポート）
・ファーストリテ<9983>など決算発表
・独GDP（2020年）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（12月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がウェブ会議に出席
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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