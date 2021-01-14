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[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28456.59、+292.25）

・ナスダック総合指数は上昇（13128.95、+56.52）

・1ドル103円80-90銭

・SOX指数は上昇（2991.95、+3.93）

・VIX指数は低下（22.21、-1.12）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31060.47、-8.22）

・シカゴ日経225先物は下落（28445、大阪比-15）

・原油先物は下落（52.91、-0.30）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・機械受注（11月）

・国内企業物価指数（12月）

・国債買いオペ

・東京オフィス空室率（12月）

・日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ

・日銀地域経済報告（さくらリポート）

・ファーストリテ<9983>など決算発表

・独GDP（2020年）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（12月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がウェブ会議に出席

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》