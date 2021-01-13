マーケット RSS

 

VEGA　大幅に4日続伸、20年12月の売上高41.6％増、旗艦店は倍増／新興市場スナップショット

2021年1月13日 09:27

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:27JST <3542> VEGA 2268 +94
大幅に4日続伸。20年12月の売上高（旗艦店・モール店合算）が前年同月比41.6％増の16.21億円になったと発表している。前月（33.2％増）から伸びが拡大し、買い材料視されている。このうち旗艦店も同117.2％増の7.83億円となり、前月の83.5％増から加速した。株価が75日移動平均線を上抜けたことも先高期待を強め、投資家の買い意欲を刺激しているとみられる。《HH》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  4. 米国株式相場は反落、政治的混乱を警戒（11日）
  5. NY株式：NYダウ89ドル安、政治的混乱を警戒
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  4. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  5. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め

広告

写真で見るニュース

  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月12日号　米政治混乱が相場転換の契機となるか注視　日本株で気になる点に注目

調査海域周囲の海底地形図。（東北大学の発表資料より）

南鳥島の形成理由は4000万年前の火山活動　東北大らの研究

楽天証券の預り資産残高の推移（画像: 楽天証券の発表資料より）

楽天証券の預り資産残高10兆円突破に見る、コロナ禍でのネット金融機関の利便性

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体