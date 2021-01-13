VEGA　大幅に4日続伸、20年12月の売上高41.6％増、旗艦店は倍増／新興市場スナップショット

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大幅に4日続伸。20年12月の売上高（旗艦店・モール店合算）が前年同月比41.6％増の16.21億円になったと発表している。前月（33.2％増）から伸びが拡大し、買い材料視されている。このうち旗艦店も同117.2％増の7.83億円となり、前月の83.5％増から加速した。株価が75日移動平均線を上抜けたことも先高期待を強め、投資家の買い意欲を刺激しているとみられる。《HH》