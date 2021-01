[Alexandros]初のベストアルバム『Where's My History?』全33曲収録

[Alexandros](アレキサンドロス)が、初のベストアルバム『Where's My History?』を2021年03月17日(水)にリリースする。

■初のベストアルバム『Where's My History?』

2010年1月20日に1stアルバム『Where's My Potato?』でデビューした[Alexandros]。その11年後の同日に、ファン待望のベストアルバム『Where's My History?』がリリースされる。本作は、既に勇退することが発表されている庄村聡泰(Dr.)の参加する最後の作品となる。

最新楽曲「風になって」や、バンド初期の幻の名曲「温度差」、ミュージックビデオがYouTube再生数1億回を超えるなど高い人気を誇る「ワタリドリ」、今回初めてCDに収録される「月色ホライズン」など、メンバー自身が選んだ[A]盤、[C]盤の豪華2枚組全33曲が収録される。

■初回限定盤はドキュメンタリー映像付き

初回限定盤には、特典映像として60分を超えるドキュメンタリー映像『The Rest Is History』が付属。メンバー4人それぞれが自身のルーツから、10周年を迎えた今、バンドへの想い、音楽への想いを赤裸々に語るロングインタビューを収録した。

また、1stアルバム『Where's My Potato?』のジャケットをペインティングによってリバイバルしたデザインのBOX仕様ケースや、同封されている歌詞ブックレット、メンバー全員によるセルフライナーノーツも必見だ。

【詳細】

[Alexandros]ベストアルバム『Where's My History?』

リリース日:2021年03月17日(水) ※当初1月20日(水)リリース予定だったが、延期となった。

<パッケージ詳細>



■通常盤

価格:3,000円+税

内容:CD2枚



■初回限定盤(DVD)

価格:4,300円+税

内容:CD2枚、DVD



■初回限定盤(Blu-ray)

価格:4,700円+税

内容:CD2枚、Blu-ray

<収録曲>2枚組全33曲※順不同

[A]盤:全17曲

1.Adventure

2.ワタリドリ

3.Dracula La

4.風になって

5.Feel like

6.月色ホライズン

7.Droshky!

8.Leaving Grapefruits

9.Girl A

10.Mosquito Bite

11.ムーンソング

12.Philosophy

13.アルペジオ

14.LAST MINUTE

15.あまりにも素敵な夜だから

16.PARTY IS OVER

17.rooftop

[C]盤:全16曲

1.Burger Queen ※新MIX

2.For Freedom ※新MIX

3.Starrrrrrr

4.Run Away

5.Untitled

6.city ※新MIX

7.Thunder

8.Kick&Spin

9.Kill Me If You Can ※新MIX

10.Cat 2

11.You're So Sweet & I Love You

12.spy

13.Waitress, Waitress! ※新MIX

14.Don’t Fuck With Yoohei Kawakami ※新MIX

15.かえりみち ※新MIX

16.温度差 ※新録