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記事提供元：フィスコ
*08:12JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印鉱工業生産、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50 BOP経常収支調整(11月) 2兆87億円 1兆9833億円
08:50 貸出動向 銀行計(12月) 6.0％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 6.3％
08:50 国際収支(経常収支)(11月) 1兆5865億円 2兆1447億円
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 36.0 45.6
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 27.0 36.5
＜海外＞
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月) 1.28％
21:00 印・CPI(12月) 5.00％ 6.93％
21:00 印・鉱工業生産(11月) -1.3％ 3.6％
21:00 ブ・IBGEインフレIPCA(12月) 1.24％ 0.89％
24:00 米・JOLT求人件数(11月) 665.2万件
米・3地区(ボストン、ダラス、ミネアポリス)連銀総裁が講演
米・ボストン連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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