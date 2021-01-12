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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印鉱工業生産、米JOLT求人件数など

2021年1月12日 08:12

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記事提供元：フィスコ


*08:12JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印鉱工業生産、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　BOP経常収支調整(11月)　2兆87億円　1兆9833億円
08:50　貸出動向　銀行計(12月)　6.0％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　6.3％
08:50　国際収支(経常収支)(11月)　1兆5865億円　2兆1447億円
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気ウォッチャー調査　現状判断(12月)　36.0　45.6
14:00　景気ウォッチャー調査　先行き判断(12月)　27.0　36.5


＜海外＞
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月)　1.28％
21:00　印・CPI(12月)　5.00％　6.93％
21:00　印・鉱工業生産(11月)　-1.3％　3.6％
21:00　ブ・IBGEインフレIPCA(12月)　1.24％　0.89％
24:00　米・JOLT求人件数(11月)　665.2万件


米・3地区(ボストン、ダラス、ミネアポリス)連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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