

*08:12JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印鉱工業生産、米JOLT求人件数など

＜国内＞

08:50 BOP経常収支調整(11月) 2兆87億円 1兆9833億円

08:50 貸出動向 銀行計(12月) 6.0％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 6.3％

08:50 国際収支(経常収支)(11月) 1兆5865億円 2兆1447億円

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 36.0 45.6

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 27.0 36.5



＜海外＞

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(1月) 1.28％

21:00 印・CPI(12月) 5.00％ 6.93％

21:00 印・鉱工業生産(11月) -1.3％ 3.6％

21:00 ブ・IBGEインフレIPCA(12月) 1.24％ 0.89％

24:00 米・JOLT求人件数(11月) 665.2万件



米・3地区(ボストン、ダラス、ミネアポリス)連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》