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東京為替：ドル・円は104円08銭近辺で推移、ドルはやや強含み

2021年1月11日 09:18

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記事提供元：フィスコ


*09:18JST 東京為替：ドル・円は104円08銭近辺で推移、ドルはやや強含み
11日午前の東京市場でドル・円は、104円08銭近辺で推移。米長期金利は上昇基調を維持しており、目先的にドルはやや強い動きを見せる可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は103円89銭から104円10銭で推移。ユーロ・円は126円83銭から127円09銭で推移、ユーロ・ドルは1.2186ドルから1.2229ドル。

・NY原油先物（時間外取引）：高値52.71ドル　安値52.31ドル　直近52.42ドル

【売買要因】
・新型コロナウイルスの変異種の感染拡大
・英国と欧州連合（EU）による自由貿易協定の暫定発効
・米国分断懸念、社会不安《FA》

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