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記事提供元：フィスコ
*16:24JST 【M&A速報：2021/01/08（2）】マルハニチロ<1333>、同業のベトナムSai Gon Foodを買収
■マルハニチロ<1333>、同業のベトナムSai Gon Foodを買収
■オートバックスセブン<9832>、子会社を再編
■日清紡HD<3105>、マイクロデバイス事業子会社の新日本無線とリコー電子デバイスを合併
■行政書士法人GOAL、Links行政書士事務所と経営統合
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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