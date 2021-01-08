

*15:11JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、非鉄金属、電気機器、繊維業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか海運業、不動産業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 2,591.11 ／ 4.73

2. パルプ・紙 ／ 543.29 ／ 3.97

3. 非鉄金属 ／ 1,028.92 ／ 3.54

4. 電気機器 ／ 3,452.92 ／ 2.71

5. 繊維業 ／ 557.03 ／ 2.00

6. 証券業 ／ 369.8 ／ 1.89

7. 小売業 ／ 1,393.36 ／ 1.77

8. その他製品 ／ 3,792.52 ／ 1.69

9. 機械 ／ 2,266.07 ／ 1.69

10. その他金融業 ／ 671.39 ／ 1.67

11. 鉱業 ／ 186. ／ 1.67

12. 金属製品 ／ 1,256.49 ／ 1.60

13. 医薬品 ／ 3,367.18 ／ 1.57

14. 保険業 ／ 985.56 ／ 1.49

15. 化学工業 ／ 2,292.49 ／ 1.49

16. ガラス・土石製品 ／ 1,085.93 ／ 1.46

17. 輸送用機器 ／ 2,822.37 ／ 1.36

18. 食料品 ／ 1,654.39 ／ 1.36

19. サービス業 ／ 2,699.96 ／ 1.34

20. 銀行業 ／ 127.28 ／ 1.32

21. 水産・農林業 ／ 446.89 ／ 1.29

22. 情報・通信業 ／ 4,942.39 ／ 1.19

23. 建設業 ／ 1,071.39 ／ 1.00

24. 卸売業 ／ 1,606.81 ／ 0.86

25. 石油・石炭製品 ／ 890.23 ／ 0.85

26. 陸運業 ／ 1,883.39 ／ 0.83

27. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,663.12 ／ 0.67

28. 電力・ガス業 ／ 375.9 ／ 0.58

29. 鉄鋼 ／ 350.23 ／ 0.44

30. 精密機器 ／ 9,698.88 ／ 0.31

31. 不動産業 ／ 1,302.72 ／ -0.03

32. 海運業 ／ 336.87 ／ -0.70

33. 空運業 ／ 166.92 ／ -0.74《CS》