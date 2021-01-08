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*15:11JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、非鉄金属、電気機器、繊維業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか海運業、不動産業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 2,591.11 ／ 4.73
2. パルプ・紙 ／ 543.29 ／ 3.97
3. 非鉄金属 ／ 1,028.92 ／ 3.54
4. 電気機器 ／ 3,452.92 ／ 2.71
5. 繊維業 ／ 557.03 ／ 2.00
6. 証券業 ／ 369.8 ／ 1.89
7. 小売業 ／ 1,393.36 ／ 1.77
8. その他製品 ／ 3,792.52 ／ 1.69
9. 機械 ／ 2,266.07 ／ 1.69
10. その他金融業 ／ 671.39 ／ 1.67
11. 鉱業 ／ 186. ／ 1.67
12. 金属製品 ／ 1,256.49 ／ 1.60
13. 医薬品 ／ 3,367.18 ／ 1.57
14. 保険業 ／ 985.56 ／ 1.49
15. 化学工業 ／ 2,292.49 ／ 1.49
16. ガラス・土石製品 ／ 1,085.93 ／ 1.46
17. 輸送用機器 ／ 2,822.37 ／ 1.36
18. 食料品 ／ 1,654.39 ／ 1.36
19. サービス業 ／ 2,699.96 ／ 1.34
20. 銀行業 ／ 127.28 ／ 1.32
21. 水産・農林業 ／ 446.89 ／ 1.29
22. 情報・通信業 ／ 4,942.39 ／ 1.19
23. 建設業 ／ 1,071.39 ／ 1.00
24. 卸売業 ／ 1,606.81 ／ 0.86
25. 石油・石炭製品 ／ 890.23 ／ 0.85
26. 陸運業 ／ 1,883.39 ／ 0.83
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,663.12 ／ 0.67
28. 電力・ガス業 ／ 375.9 ／ 0.58
29. 鉄鋼 ／ 350.23 ／ 0.44
30. 精密機器 ／ 9,698.88 ／ 0.31
31. 不動産業 ／ 1,302.72 ／ -0.03
32. 海運業 ／ 336.87 ／ -0.70
33. 空運業 ／ 166.92 ／ -0.74《CS》
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