

*09:25JST 東京為替：主要国の株高を意識して円買い縮小

8日午前の東京市場でドル・円は、103円80銭台で推移。株高持続を意識してリスク回避的なドル売り・円買いは縮小している。米長期金利の上昇を意識したドル買いも観測されているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は103円78銭から103円88銭で推移。ユーロ・円は127円32銭から127円42銭で推移、ユーロ・ドルは1.2263ドルから1.2274ドル。

・NY原油先物（時間外取引）：高値50.98ドル 安値50.88ドル 直近50.96ドル

【売買要因】

・新型コロナウイルスの変異種の感染拡大

・英国と欧州連合（EU）による自由貿易協定の暫定発効

・米国分断懸念、社会不安《MK》