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記事提供元：フィスコ
*09:25JST 東京為替：主要国の株高を意識して円買い縮小
8日午前の東京市場でドル・円は、103円80銭台で推移。株高持続を意識してリスク回避的なドル売り・円買いは縮小している。米長期金利の上昇を意識したドル買いも観測されているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は103円78銭から103円88銭で推移。ユーロ・円は127円32銭から127円42銭で推移、ユーロ・ドルは1.2263ドルから1.2274ドル。
・NY原油先物（時間外取引）：高値50.98ドル 安値50.88ドル 直近50.96ドル
【売買要因】
・新型コロナウイルスの変異種の感染拡大
・英国と欧州連合（EU）による自由貿易協定の暫定発効
・米国分断懸念、社会不安《MK》
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