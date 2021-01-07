

*12:06JST USEN-NEXT HOLDINGS---グループ初のサテライトオフィスをオープン

USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は6日、同社グループ初のサテライトオフィスを東京都町田市にオープンしたと発表。

同社グループでは、働き方改革推進の一環として、2018年6月よりグループ各社でフレックスタイム制度やリモートワーク制度を導入し、時間と場所という制約から解放した仕事本位の自由な働き方を推奨していた。今回オープンした町田サテライトオフィスは、従来の支店にコワーキングスペースを備え、町田支店に勤務する社員以外でもサテライトオフィスでのリモートワークが可能となる。

今後も職住近接で通勤負担軽減、通勤時のコロナ感染予防対策のために、サテライトオフィスを増設する予定である。《ST》