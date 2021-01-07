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*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日立造、DLEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6433> ヒーハイスト 1357900 81520 1565.73% 15.52%
<2330> フォーサイド 19367700 2119640 813.73% 30.56%
<3440> 日創プロ 1325200 215080 516.14% 29.76%
<1487> 上米債HE 3038 520.2 484.01% -0.26%
<1482> iシェアーズ 214266 78642.2 172.46% -0.57%
<2071> ESG総合ETN 10426 4387.4 137.64% 1.07%
<8585> オリコ 3452000 1454000 137.41% 3.45%
<6255> エヌピーシー 5458000 2457980 122.05% 14.67%
<8591> オリックス 11178500 5410180 106.62% 8.51%
<2191> テラ 10356100 5187960 99.62% 13.06%
<8750> 第一生命HD 7144000 3685900 93.82% 9.38%
<7004>* 日立造 6796500 3944380 72.31% 13.16%
<9948> アークス 238000 141040 68.75% 4.99%
<7177> GMOHD 957800 571880 67.48% 4.95%
<7283> 愛三工 308600 186220 65.72% 6.69%
<6366> 千代建 4698200 2836340 65.64% 8.91%
<4482> ウィルズ 263700 159520 65.31% 6.42%
<6183> ベル24HD 208400 127000 64.09% 2.92%
<3686>* DLE 603700 368060 64.02% 6.56%
<8584> ジャックス 102300 63680 60.65% 2.78%
<3393> スターティアH 103600 64740 60.02% 5.2%
<8316> 三井住友 8796200 5795780 51.77% 5.04%
<2526> NZAM400 6954 4624.8 50.36% 2.13%
<4051>* GMO-FG 192900 135700 42.15% 3.64%
<4565> そーせい 1288300 929340 38.63% 4.59%
<6233> 極東産機 413700 304420 35.9% 5.41%
<1346>* MXS225 34967 25966.6 34.66% 1.71%
<6541>* グレイステク 181200 134700 34.52% -6.02%
<6736> サン電子 46700 34940 33.66% -8.29%
<6625>* JALCOHD 2094000 1572980 33.12% 0.82%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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