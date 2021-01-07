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出来高変化率ランキング（10時台）～日立造、DLEなどがランクイン

2021年1月7日 10:53

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記事提供元：フィスコ


*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日立造、DLEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月7日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6433> ヒーハイスト　　　 1357900 　81520　 1565.73% 15.52%
<2330> フォーサイド　　　　19367700 　2119640　 813.73% 30.56%
<3440> 日創プロ　　　　　　1325200 　215080　 516.14% 29.76%
<1487> 上米債HE　　　　　3038 　520.2　 484.01% -0.26%
<1482> iシェアーズ　　　　214266 　78642.2　 172.46% -0.57%
<2071> ESG総合ETN　　10426 　4387.4　 137.64% 1.07%
<8585> オリコ　　　　　　　3452000 　1454000　 137.41% 3.45%
<6255> エヌピーシー　　　　5458000 　2457980　 122.05% 14.67%
<8591> オリックス　　　　　11178500 　5410180　 106.62% 8.51%
<2191> テラ　　　　　　　　10356100 　5187960　 99.62% 13.06%
<8750> 第一生命HD　　　　7144000 　3685900　 93.82% 9.38%
<7004>* 日立造　　　　　　　6796500 　3944380　 72.31% 13.16%
<9948> アークス　　　　　　238000 　141040　 68.75% 4.99%
<7177> GMOHD　　　　　957800 　571880　 67.48% 4.95%
<7283> 愛三工　　　　　　　308600 　186220　 65.72% 6.69%
<6366> 千代建　　　　　　　4698200 　2836340　 65.64% 8.91%
<4482> ウィルズ　　　　　　263700 　159520　 65.31% 6.42%
<6183> ベル24HD　　　　208400 　127000　 64.09% 2.92%
<3686>* DLE　　　　　　　603700 　368060　 64.02% 6.56%
<8584> ジャックス　　　　　102300 　63680　 60.65% 2.78%
<3393> スターティアH　　　103600 　64740　 60.02% 5.2%
<8316> 三井住友　　　　　　8796200 　5795780　 51.77% 5.04%
<2526> NZAM400　　　6954 　4624.8　 50.36% 2.13%
<4051>* GMO-FG　　　　192900 　135700　 42.15% 3.64%
<4565> そーせい　　　　　　1288300 　929340　 38.63% 4.59%
<6233> 極東産機　　　　　　413700 　304420　 35.9% 5.41%
<1346>* MXS225　　　　34967 　25966.6　 34.66% 1.71%
<6541>* グレイステク　　　　181200 　134700　 34.52% -6.02%
<6736> サン電子　　　　　　46700 　34940　 33.66% -8.29%
<6625>* JALCOHD　　　2094000 　1572980　 33.12% 0.82%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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