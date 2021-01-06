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*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、Jパワーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月6日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5704> JMC 745600 43260 1623.53% 2.25%
<6391> 加地テック 364700 44020 728.49% 4.9%
<4052> フィーチャ 950600 120380 689.67% 2.91%
<9629> ピーシーエー 55400 8340 564.27% -2.17%
<6969> 松尾電 1561900 244280 539.39% 4.02%
<3004> 神栄 901700 171160 426.82% 16.92%
<4016> MITHD 240900 50640 375.71% 11.53%
<7356> Retty 458300 100040 358.12% -7.67%
<9793> ダイセキ 299100 67820 341.02% 5.62%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 89200 20780 329.26% 5.95%
<3760> ケイブ 897700 211160 325.13% 11.71%
<3807> フィスコ 8898200 2248480 295.74% 12.58%
<7283> 愛三工 433700 111000 290.72% 10.32%
<4933> I−ne 51900 13840 275.00% 9.94%
<5981> 東京綱 1314100 358780 266.27% 7.28%
<4051> GMO-FG 293600 82200 257.18% 11.79%
<6195> ホープ 1063200 299200 255.35% -11.21%
<8256> プロルート 1641400 488500 236.01% 5.94%
<7702> JMS 470300 140460 234.83% 6.06%
<1487>* 上米債HE 1033 324.8 218.04% -0.52%
<4237> フジプレアム 2626200 872600 200.96% 7.16%
<6480> 日トムソン 1250400 421200 196.87% 5.28%
<2569> 上場NSQA 154650 53164 190.89% -0.48%
<5021> コスモエネHD 499600 172820 189.09% 7.07%
<4930> グラフィコ 41200 14500 184.14% 6.47%
<7748> ホロン 89800 32060 180.10% 4.45%
<7679> 薬王堂HD 221700 79240 179.78% 2.82%
<4521> 科研薬 396300 142440 178.22% 1.61%
<9513>* Jパワー 4851100 1767300 174.49% 9.3%
<2897> 日清食HD 592500 218360 171.34% -0.79%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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