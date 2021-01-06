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出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、Jパワーなどがランクイン

2021年1月6日 14:52

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記事提供元：フィスコ


*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、Jパワーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月6日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5704> JMC　　　　　　 　745600 　43260　 1623.53% 2.25%
<6391> 加地テック　　　　 　364700 　44020　 728.49% 4.9%
<4052> フィーチャ　　　　 　950600 　120380　 689.67% 2.91%
<9629> ピーシーエー　　　 　55400 　8340　 564.27% -2.17%
<6969> 松尾電　　　　　　 　1561900 　244280　 539.39% 4.02%
<3004> 神栄　　　　　　　 　901700 　171160　 426.82% 16.92%
<4016> MITHD　　　　 　240900 　50640　 375.71% 11.53%
<7356> Retty　　　　 　458300 　100040　 358.12% -7.67%
<9793> ダイセキ　　　　　 　299100 　67820　 341.02% 5.62%
<3498> 霞ヶ関キャピタル　 　89200 　20780　 329.26% 5.95%
<3760> ケイブ　　　　　　 　897700 　211160　 325.13% 11.71%
<3807> フィスコ　　　　　 　8898200 　2248480　 295.74% 12.58%
<7283> 愛三工　　　　　　 　433700 　111000　 290.72% 10.32%
<4933> I−ne　　　　　 　51900 　13840　 275.00% 9.94%
<5981> 東京綱　　　　　　 　1314100 　358780　 266.27% 7.28%
<4051> GMO-FG　　　 　293600 　82200　 257.18% 11.79%
<6195> ホープ　　　　　　 　1063200 　299200　 255.35% -11.21%
<8256> プロルート　　　　 　1641400 　488500　 236.01% 5.94%
<7702> JMS　　　　　　 　470300 　140460　 234.83% 6.06%
<1487>* 上米債HE　　　　 　1033 　324.8　 218.04% -0.52%
<4237> フジプレアム　　　 　2626200 　872600　 200.96% 7.16%
<6480> 日トムソン　　　　 　1250400 　421200　 196.87% 5.28%
<2569> 上場NSQA　　　 　154650 　53164　 190.89% -0.48%
<5021> コスモエネHD　　 　499600 　172820　 189.09% 7.07%
<4930> グラフィコ　　　　 　41200 　14500　 184.14% 6.47%
<7748> ホロン　　　　　　 　89800 　32060　 180.10% 4.45%
<7679> 薬王堂HD　　　　 　221700 　79240　 179.78% 2.82%
<4521> 科研薬　　　　　　 　396300 　142440　 178.22% 1.61%
<9513>* Jパワー　　　　　 　4851100 　1767300　 174.49% 9.3%
<2897> 日清食HD　　　　 　592500 　218360　 171.34% -0.79%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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