

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、Jパワーなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月6日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5704> JMC 745600 43260 1623.53% 2.25%

<6391> 加地テック 364700 44020 728.49% 4.9%

<4052> フィーチャ 950600 120380 689.67% 2.91%

<9629> ピーシーエー 55400 8340 564.27% -2.17%

<6969> 松尾電 1561900 244280 539.39% 4.02%

<3004> 神栄 901700 171160 426.82% 16.92%

<4016> MITHD 240900 50640 375.71% 11.53%

<7356> Retty 458300 100040 358.12% -7.67%

<9793> ダイセキ 299100 67820 341.02% 5.62%

<3498> 霞ヶ関キャピタル 89200 20780 329.26% 5.95%

<3760> ケイブ 897700 211160 325.13% 11.71%

<3807> フィスコ 8898200 2248480 295.74% 12.58%

<7283> 愛三工 433700 111000 290.72% 10.32%

<4933> I−ne 51900 13840 275.00% 9.94%

<5981> 東京綱 1314100 358780 266.27% 7.28%

<4051> GMO-FG 293600 82200 257.18% 11.79%

<6195> ホープ 1063200 299200 255.35% -11.21%

<8256> プロルート 1641400 488500 236.01% 5.94%

<7702> JMS 470300 140460 234.83% 6.06%

<1487>* 上米債HE 1033 324.8 218.04% -0.52%

<4237> フジプレアム 2626200 872600 200.96% 7.16%

<6480> 日トムソン 1250400 421200 196.87% 5.28%

<2569> 上場NSQA 154650 53164 190.89% -0.48%

<5021> コスモエネHD 499600 172820 189.09% 7.07%

<4930> グラフィコ 41200 14500 184.14% 6.47%

<7748> ホロン 89800 32060 180.10% 4.45%

<7679> 薬王堂HD 221700 79240 179.78% 2.82%

<4521> 科研薬 396300 142440 178.22% 1.61%

<9513>* Jパワー 4851100 1767300 174.49% 9.3%

<2897> 日清食HD 592500 218360 171.34% -0.79%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》