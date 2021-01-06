

*14:56JST 薬王堂HD---大幅続伸、第3四半期累計営業利益は通期計画を超過

薬王堂HD<7679>は大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は43.2億円で前年同期比47.7％増益となった。通期計画である39.2億円、前期比横ばいを超過する状況となっている。ヘルスケアや化粧品の落ち込み幅が縮小傾向のほか、日用品や食品などは好調に推移しているもよう。通期業績の大幅な上振れが期待できる状況とみられる。また、同時に発表した12月の既存店売上高も3カ月連続でのプラス成長に。《HH》